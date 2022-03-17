Тарьей Бо об отстранении российских биатлонистов: «Думаю, это правильно. Лучшее средство давления – это занять четкую позицию»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России сборная России жен сборная Норвегии Союз биатлонистов России IBU сборная Беларуси жен сборная Беларуси Тарьей Бо Ветле Шостад Кристиансен Зигфрид Мазе Политика Биатлон

Норвежские биатлонисты высказались по поводу отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

«Я думаю, что это правильно. Мы как мир спорта должны в каком-то смысле показать, что мы тоже относимся к этому серьезно.

Хотя мы и не политики, это важная часть коммуникации и индустрии развлечений. Лучшее средство давления – это занять четкую позицию», – сказал Тарьей Бо.

«Мы должны быть тверды и решительно настроены в своей позиции», – отметил Ветле Шостад Кристиансен.

Тренер мужской сборной Норвегии по стрельбе Зигфрид Мазе считает, что российские биатлонисты должны были сняться, как только началась спецоперация.

«Это должен был решать не IBU. Союз биатлонистов России должен был принять решение сам, потому что если у них есть хоть капля уважения, они должны были устраниться сами», – заявил Мазе.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные