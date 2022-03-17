Тарьей Бо об отстранении российских биатлонистов: «Думаю, это правильно. Лучшее средство давления – это занять четкую позицию»

Норвежские биатлонисты высказались по поводу отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

«Я думаю, что это правильно. Мы как мир спорта должны в каком-то смысле показать, что мы тоже относимся к этому серьезно.

Хотя мы и не политики, это важная часть коммуникации и индустрии развлечений. Лучшее средство давления – это занять четкую позицию», – сказал .

«Мы должны быть тверды и решительно настроены в своей позиции», – отметил .

Тренер мужской сборной Норвегии по стрельбе считает, что российские биатлонисты должны были сняться, как только началась спецоперация.

«Это должен был решать не . Союз биатлонистов России должен был принять решение сам, потому что если у них есть хоть капля уважения, они должны были устраниться сами», – заявил Мазе.