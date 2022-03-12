Михаил Шашилов: «Казакевич помогло, что я был на рубеже? Сказки – спортсмен сам рождается и сам поднимается. Ей есть куда расти»

Теги сборная России жен Кубок России Светлана Миронова Михаил Шашилов Ирина Казакевич Биатлон

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов оценил победу Ирины Казакевич в спринте на этапе Кубка России в Уфе.

«Победа Казакевич? Пусть соревнуется. Весна, красота, какая разница, кто выиграет.

Казакевич помогло, что я был на рубеже? Сказки – спортсмен сам рождается и сам поднимается. Ей есть куда расти.

Здесь многим есть куда расти, если есть цель и мотивация. Команда все равно будет, есть Шашилов или нет Шашилова.

Миронова слегка не собралась. Она может стрелять, мы это все знаем. Как есть, так есть сегодня», – сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».

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