Михаил Шашилов: «Казакевич помогло, что я был на рубеже? Сказки – спортсмен сам рождается и сам поднимается. Ей есть куда расти»

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов оценил победу Ирины Казакевич в спринте на этапе Кубка России в Уфе.

«Победа Казакевич? Пусть соревнуется. Весна, красота, какая разница, кто выиграет.

Казакевич помогло, что я был на рубеже? Сказки – спортсмен сам рождается и сам поднимается. Ей есть куда расти.

Здесь многим есть куда расти, если есть цель и мотивация. Команда все равно будет, есть Шашилов или нет Шашилова.

Миронова слегка не собралась. Она может стрелять, мы это все знаем. Как есть, так есть сегодня», – сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».

Результаты Кубка России по биатлону 2021/2022

Результаты чемпионата России по биатлону 2022