Ирина Казакевич: «Когда объявили, что мы никуда не поедем, у меня наступила сильная апатия. Она держалась два дня, ничего не хотелось делать»

Биатлонистка Ирина Казакевич оценила свою победу в спринте на этапе Кубка России в Уфе.

«Я очень рада вернуться домой. Мы настраивались на Кубок мира, у меня была мотивация вернуться туда и взять личную медаль. Это была моя основная цель на сезон. И когда нам объявили, что мы никуда не поедем, у меня наступила сильная апатия. Она держалась два дня, ничего не хотелось делать. Потом включились в работу, тренировались. Придало сил, что сейчас мы вернулись домой.

Шашилова я всегда слышу на всех гонках. Он стоял сегодня на рубеже, так что я сказала ему перед стартом: сегодня грядет гонка, на которой будет ноль. Потому что он обычно на трассе стоит, а тут на рубеже. Когда я уходила с рубежа, он хлопал в ладоши, потому что у меня давно не было чистой стрельбы. Думаю, он сегодня доволен мной», – сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».

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