Каминский об отстранении сборной: «Надо пересмотреть всероссийский календарь. Можно попробовать посоревноваться с лыжниками»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону поделился мнением об отстранении команды от международных соревнований.

— План «Б» на случай, если возвращение в следующем сезоне не состоится, вы разрабатываете?

— Судя по тому, что происходит в мировом спорте, возвращение может действительно получиться небыстрым. Естественно, мы об этом думаем, обсуждаем варианты, такой вопрос постоянно задают ваши коллеги, высказывают какие-то собственные предложения в плане возможных турниров. Наша первостепенная задача заключается в том, чтобы спортсмены не потеряли привычный уровень конкуренции.

— А как его не потерять, если даже Кубок IBU в биатлоне не идет ни в какое сравнение с Кубком мира?

— Поскольку под санкции попали не только российские спортсмены, но и белорусские, надо скооперироваться. Это первое, что приходит в голову. Это даст возможность достаточно качественного соперничества между нашими спортсменами. Да и внутри России конкуренция высока, просто обычно она остается как бы за кадром.

Если добавить в нашу обойму Антона Смольского, Дмитрия Лазовского, Динару Алимбекову, Анну Солу, борьба пойдет достаточно жесткая. А с учетом того, что в биатлоне очень велик элемент случайности, потенциальных соперников лидерам, как и тех, кто сможет претендовать на победу, может оказаться немало.

Кроме этого, мы будем стараться максимально повышать конкуренцию внутри сборной. В стране довольно много спортсменов, которые становились призерами национальных турниров при достаточно льготной конкуренции, поскольку все сильнейшие выступали на Кубке мира или Кубке IBU. Сейчас пробиваться на подиумы станет сложнее.

И это тоже будет стимулировать людей. Заставит их доказывать, чего они на самом деле стоят. Это может оказаться интересным. Ведь если брать средний уровень биатлонистов по всей стране и сравнивать его с тем, что происходит в других европейских государствах, мы проиграем, как мне кажется, только Норвегии.

— Почему бы не использовать вынужденную изоляцию для того, чтобы реализовать новые форматы? Например, провести совместные гонки с лыжниками.

— Мне как человеку, который очень долго проработал в лыжах, идея близка и понятна. Мы уже обсуждали в своем тренерском кругу, что, конечно же, надо пересмотреть всероссийский календарь. Можно действительно попробовать посоревноваться с лыжниками.

Не думаю, что биатлонисты как-то повысят тот уровень конкуренции, к которому привыкли в лыжных гонках, но попробовать себя с кем-то сравнить полезно всегда. Особенно это касается тех ребят, которые показывают в биатлоне наиболее быстрый ход. Понятное дело, побороться с Александром Большуновым невозможно, но пободаться с остальными тому же может оказаться под силу, – рассказал Каминский.