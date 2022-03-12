Каминский об отстранении сборной: «Надо пересмотреть всероссийский календарь. Можно попробовать посоревноваться с лыжниками»

Теги сборная России сборная России (лыжные гонки) Юрий Каминский Карим Халили Александр Большунов Биатлон

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился мнением об отстранении команды от международных соревнований.

— План «Б» на случай, если возвращение в следующем сезоне не состоится, вы разрабатываете?

— Судя по тому, что происходит в мировом спорте, возвращение может действительно получиться небыстрым. Естественно, мы об этом думаем, обсуждаем варианты, такой вопрос постоянно задают ваши коллеги, высказывают какие-то собственные предложения в плане возможных турниров. Наша первостепенная задача заключается в том, чтобы спортсмены не потеряли привычный уровень конкуренции.

— А как его не потерять, если даже Кубок IBU в биатлоне не идет ни в какое сравнение с Кубком мира?

— Поскольку под санкции попали не только российские спортсмены, но и белорусские, надо скооперироваться. Это первое, что приходит в голову. Это даст возможность достаточно качественного соперничества между нашими спортсменами. Да и внутри России конкуренция высока, просто обычно она остается как бы за кадром.

Если добавить в нашу обойму Антона Смольского, Дмитрия Лазовского, Динару Алимбекову, Анну Солу, борьба пойдет достаточно жесткая. А с учетом того, что в биатлоне очень велик элемент случайности, потенциальных соперников лидерам, как и тех, кто сможет претендовать на победу, может оказаться немало.

Кроме этого, мы будем стараться максимально повышать конкуренцию внутри сборной. В стране довольно много спортсменов, которые становились призерами национальных турниров при достаточно льготной конкуренции, поскольку все сильнейшие выступали на Кубке мира или Кубке IBU. Сейчас пробиваться на подиумы станет сложнее.

И это тоже будет стимулировать людей. Заставит их доказывать, чего они на самом деле стоят. Это может оказаться интересным. Ведь если брать средний уровень биатлонистов по всей стране и сравнивать его с тем, что происходит в других европейских государствах, мы проиграем, как мне кажется, только Норвегии.

— Почему бы не использовать вынужденную изоляцию для того, чтобы реализовать новые форматы? Например, провести совместные гонки с лыжниками.

— Мне как человеку, который очень долго проработал в лыжах, идея близка и понятна. Мы уже обсуждали в своем тренерском кругу, что, конечно же, надо пересмотреть всероссийский календарь. Можно действительно попробовать посоревноваться с лыжниками.

Не думаю, что биатлонисты как-то повысят тот уровень конкуренции, к которому привыкли в лыжных гонках, но попробовать себя с кем-то сравнить полезно всегда. Особенно это касается тех ребят, которые показывают в биатлоне наиболее быстрый ход. Понятное дело, побороться с Александром Большуновым невозможно, но пободаться с остальными тому же Кариму Халили может оказаться под силу, – рассказал Каминский.

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