Юрий Каминский: «Крюков бежит впереди паровоза. Он дорабатывает сезон с подопечными из Китая, у него контракт до апреля или до мая»

Тренер мужской сборной России по биатлону прокомментировал возможное приглашение в тренерский штаб олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Никиты Крюкова.

Сейчас Крюков работает тренером сборной Китая по лыжным гонкам.

«Никита Крюков бежит впереди паровоза. Он же и сказал, что это наши с ним разговоры.

Да, я хотел бы иметь в составе сборной команды России, неважно какой, как можно больше квалифицированных спортсменов, которые отличаются высоким уровнем психологической подготовки и уверенности, спортивным духом, если говорить о бывших спортсменах в качестве тренеров.

Однозначно он дорабатывает сезон с подопечными из Китая, у него контракт до апреля или до мая», – сказал Каминский.

«Разговаривал с Каминским, может быть, пойду к нему». Никита Крюков может начать работу в сборной России по биатлону