Юрий Каминский: «Крюков бежит впереди паровоза. Он дорабатывает сезон с подопечными из Китая, у него контракт до апреля или до мая»

Теги сборная России лыжные гонки Никита Крюков Юрий Каминский Биатлон

Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал возможное приглашение в тренерский штаб олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Никиты Крюкова.

Сейчас Крюков работает тренером сборной Китая по лыжным гонкам. 

«Никита Крюков бежит впереди паровоза. Он же и сказал, что это наши с ним разговоры.

Да, я хотел бы иметь в составе сборной команды России, неважно какой, как можно больше квалифицированных спортсменов, которые отличаются высоким уровнем психологической подготовки и уверенности, спортивным духом, если говорить о бывших спортсменах в качестве тренеров.

Однозначно он дорабатывает сезон с подопечными из Китая, у него контракт до апреля или до мая», – сказал Каминский.

«Разговаривал с Каминским, может быть, пойду к нему». Никита Крюков может начать работу в сборной России по биатлону

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