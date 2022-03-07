«Разговаривал с Каминским, может быть, пойду к нему». Никита Крюков может начать работу в сборной России по биатлону

Олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков, который сейчас работает тренером лыжников в Китае, рассказал, что может войти в тренерский штаб сборной России по биатлону.

«Я продолжаю вести Ван Цяна: пишу ему план, настраиваю на гонки, мы созваниваемся. Но это все без контракта. Информации о планах китайской стороны у меня нет, нового предложения пока не поступало.

Разговаривал с Юрием Каминским, может быть, пойду к нему. В биатлоне лыжная подготовка, по большому счету, практически та же, хотя и есть нюансы. Или просто годик поваляюсь – отдохну. После Китая надо восстановить силы», – сказал Крюков.