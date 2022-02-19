СБР опубликовал фото российских биатлонистов с медалями Олимпиады-2022 в Пекине

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал совместную фотографию российских биатлонистов, которые стали призерами Олимпиады-2022 в Пекине.
Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов взяли бронзу в смешанной эстафете.
Резцова и Нигматуллина, а также Ирина Казакевич и Светлана Миронова завоевали серебро в женской эстафете.
Логинов, Латыпов, Максим Цветков и Карим Халили стали бронзовыми призерами в мужской эстафете.
Эдуард Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования.
«Когда нечего считать, считаем 4-е места. Это стереотип, что России чего-то не хватает». Правильные слова Резцовой про Олимпиаду
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