СБР опубликовал фото российских биатлонистов с медалями Олимпиады-2022 в Пекине

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Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал совместную фотографию российских биатлонистов, которые стали призерами Олимпиады-2022 в Пекине. 

Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов взяли бронзу в смешанной эстафете.

Резцова и Нигматуллина, а также Ирина Казакевич и Светлана Миронова завоевали серебро в женской эстафете.

Логинов, Латыпов, Максим Цветков и Карим Халили стали бронзовыми призерами в мужской эстафете. 

Эдуард Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования.

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Публикация от Союз биатлонистов России (@russianbiathlon)

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