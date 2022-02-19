СБР опубликовал фото российских биатлонистов с медалями Олимпиады-2022 в Пекине

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал совместную фотографию российских биатлонистов, которые стали призерами Олимпиады-2022 в Пекине.

, Кристина Резцова, и Эдуард Латыпов взяли бронзу в смешанной эстафете.

Резцова и Нигматуллина, а также Ирина Казакевич и завоевали серебро в женской эстафете.

Логинов, Латыпов, и Карим Халили стали бронзовыми призерами в мужской эстафете.

завоевал бронзу в гонке преследования.

«Когда нечего считать, считаем 4-е места. Это стереотип, что России чего-то не хватает». Правильные слова Резцовой про Олимпиаду