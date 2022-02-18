Дмитрий Васильев: «Тарьей Бо больше всех тявкал на Россию, а сам бегает с соплями до колена – первый признак, что он использует запрещенные препараты»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону считает, что норвежские биатлонисты принимают допинг.

– Вы достаточно резко говорили о допинге в сборной Норвегии. На Олимпиаде-2022 какие-то подозрения падают на их команду?

– Никаких подозрений. Тех, кто выигрывает медали прикрываясь справками о терапевтических исключениях, я всегда называю мошенниками. И сейчас не скрываю своего мнения. Природа так устроила, что больной человек имеет очевидный недостаток перед здоровым. Это легализованные допингисты.

Я не знаю, кто и что употребляет, но наши девчонки, приходившие на сдачу допинг-тестов, рассказывали, что норвежки выкатывали целые листы с перечнем запрещенных препаратов, которые они употребляют легально. О чем тут говорить?

Достаточно интервью Ульсбю-Ройселанн, которая выиграла пять медалей в Италии и говорила, что когда она в детстве заболела астмой, то дышала словно через маленькую трубочку, так трудно ей было. Понятно же, что это лукавство, хорошее прикрытие допинга.

Давайте в IBU введем мораторий на использование TUЕ на один год. Картина встанет на свои места – все, кто выигрывал со справками, перестанут побеждать либо возьмут паузу в карьере.

больше всех тявкал на Россию. Это подчеркивает, что лучший способ защиты – нападение. Он это и использовал. А сам бегает с соплями до колена – это первый признак, что он использует запрещенные препараты, – сказал Васильев.

Васильев о победе норвежцев в эстафете: «Лучше бы французы выиграли, чем эти астматики. Задолбали уже! Со шприцами бегают, которые из всех карманов торчат»