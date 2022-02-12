Дмитрий Васильев: «В скорости Цветкову сложно тягаться с такими мастодонтами. Но он должен взять свое в преследовании и масс-старте»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил выступление Максима Цветкова на Олимпиаде в Пекине, который сегодня занял четвертое место в спринте.

«Мало кто рассчитывал, что Максим взойдет на подиум, потому что скорость у него для спринта не столь высокая. Но то, что он единственный из лидеров, кто справился с обоими огневыми рубежами, делает ему честь. Эти досадные полторы секунды были обидны.

Но в скорости ему все же сложно тягаться с такими мастодонтами, как Йоханнес Бо и Кентен Фийон-Майе. Удивительно, как сегодня преобразился Тарьей Бо, который ходом проиграл Максиму почти минуту на 20-километровой дистанции. Это большее даже чудо, чем результат Максима.

Сейчас у Цветкова хорошая форма, и он должен взять свое в других гонках с четырьмя огневыми рубежами: преследовании и масс-старте. Я уже не говорю про эстафету, где у наших ребят есть хорошие шансы. Оптимальный расклад, на мой взгляд: Цветков, Серохвостов, Логинов и Латыпов», – сказал Васильев.

Цветков – самый невезучий на Олимпиаде! Два 4-х места подряд: сначала в промахе от победы, теперь в 1,7 секунды от медали