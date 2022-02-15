Эмиль Хегле Свенсен: «Все мои мысли с Латыповым. Я был в такой ситуации в 2014 году. Россияне, позаботьтесь о нем»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону из Норвегии Эмиль Хегле Свенсен поддержал россиянина Эдуарда Латыпова после финиша в эстафете на Играх в Пекине.

Сегодня сборная России завоевала в гонке бронзу. Латыпов бежал на четвертом этапе и лидировал до последней стрельбы, где зашел на два штрафных круга и лишился шансов на золото.

«Все мои мысли и переживания сейчас с Эдуардом Латыповым. Я был в такой ситуации в 2014 году. Россияне, позаботьтесь о нем 😊❤️🇷🇺», – написал Свенсен в твиттере.

Во время Олимпиады-2014 в Сочи Свенсен также бежал заключительный этап эстафеты за сборную Норвегии. На последней стрельбе он зашел на штрафной круг, из-за которого команда упустила победу.

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После такой гонки можно сломаться навсегда. Давайте передадим Латыпову слова поддержки