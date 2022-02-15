Александр Логинов: «Сегодня были очень тяжелые погодные условия, надо порадоваться медали»

Российский биатлонист подвел итоги мужской эстафеты на Олимпийских играх в Пекине.

«Гонка была очень интересной, но при этом сложной. Мы очень рады, что оказались на подиуме. Медаль – это хорошо.

Эдуард (Латыпов) – молодец. Сегодня были очень тяжелые погодные условия, надо порадоваться этой медали», – сказал Логинов.

«Моя задача была вработаться с первого метра после передачи эстафеты от Карима и отработать до последнего. Карим Халили уже бегал первые этапы, он сделал свою работу на отлично», – цитирует Логинова телеграм-канал ОКР.

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