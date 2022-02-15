Анатолий Хованцев: «Было видно, что Латыпов начал бояться. Страшно обидно, что так все закончилось, до сих пор пребываю в шоке»

Бывший главный тренер сборной России по биатлону прокомментировал итоги мужской эстафеты на Олимпиаде-2022 в Пекине, где Россия стала третьей.

«С одной стороны, медаль – это большой успех. Но при этом мы практически выигрывали гонку – оставалось только дойти до финиша! Опережать норвежцев с таким отрывом и все равно уступить – это нечто. Честно говоря, я уже похоронил всех преследователей, не думал, что они смогут вылезти из такой ситуации. Но это биатлон, здесь такое случается.

Тот же Стурла Хольм Легрейд у норвежцев – прирожденный стрелок вроде, а все равно ошибся. Вроде и погода идеальная, ветра совсем нет, ничто не предвещало ошибок. А в итоге все призеры финишировали со штрафными кругами.

Когда на последнем рубеже показали Латыпова крупным планом перед первым выстрелом, у него винтовка ходила ходуном. Это говорит о том, что не было устойчивости. Тут могут быть только две причины – перенапрягся на подходе или, наоборот, подошел совсем тихо.

Психологию исключаю – она включилась уже после первого промаха. Было видно, что Латыпов начал бояться. Страшно обидно, что так все закончилось, до сих пор пребываю в шоке», – рассказал Хованцев.

«Че тут говорить? Затрясло ребенка». Фейспалм нашего тренера по стрельбе – он в шоке от катастрофы Латыпова на Олимпиаде