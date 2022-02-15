Карим Халили: «Даже когда Латыпов с большим преимуществом подходил на последний рубеж, я не загадывал. Столько бывало всяких примеров»

Российский биатлонист прокомментировал выступление в эстафете на Олимпийских играх в Пекине (3-е место).

«Мой этап был хороший. Расстроен только, что на последнем круге не смог увеличить отрыв. Хотелось завести команду на борьбу своим первым этапом. Думаю, получилось довольно неплохо.

Мою задачу-минимум тренеры сформулировали интересно: проиграть не больше 10 секунд. Юрий Михайлович Каминский сказал: передашь эстафету в группе со всеми – отлично, убежишь – молодец.

Нас есть с чем поздравить. Это первая олимпийская медаль в карьере и у меня, и у . Честно говоря, сейчас особых эмоций нет – выплеснул их во время просмотра последних этапов. Очень сильно волновался, переживал», – сказал Халили.

«Даже когда Эдуард с большим преимуществом подходил на последний рубеж, я не загадывал. Потому что столько бывало всяких примеров. И раньше времени лучше не думать.

После финиша мы все поддержали Эдуарда. Надеюсь, что будет много слов поддержки в его адрес. Потому что, думаю, мало кто понимает – каково это прийти лидером на последний этап эстафеты на последний рубеж.

Нельзя винить Эдуарда. Посмотрите на другие команды – у того же Лагрейда был штрафной круг, еще у кого-то. Это случалось на разных этапах у сильнейших спортсменов. Но нужно работать дальше и завоевывать новые медали», – цитирует Халили телеграм-канал ОКР.

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