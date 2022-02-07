Олимпиада-2022, 8 февраля, расписание всех финалов дня: разыграют 10 комплектов медалей

8 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны 10 комплектов медалей в восьми видах спорта.
Олимпийские игры-2022 в Пекине
8 февраля
Расписание финалов
Фристайл
Биг-эйр, женщины
5.00 Матч ТВ
Российская участница: Анастасия Таталина
Горные лыжи
Супергигант, мужчины
6.00
Игра: назовите все страны, которые участвуют в Олимпиаде
Керлинг
Дабл-микст
9.05 – матч за бронзу, 15.05 – финал
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом, женщины
9.30 Матч ТВ, Матч! Страна
Российские участницы (квалификация): София Надыршина, Наталья Соболева, Милена Быкова, Полина Смоленцова
Параллельный гигантский слалом, мужчины
9.48 Матч ТВ, Матч! Страна
Российские участники (квалификация): Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, Дмитрий Карлагачев, Вик Уайлд
Биатлон
Индивидуальная гонка, мужчины
11.30 Россия 1
Российские участники: Максим Цветков, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили
Конькобежный спорт
1500 м, мужчины
13.30 Матч ТВ, Матч! Арена
Российские участники: Руслан Захаров, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов
Лыжные гонки
Спринт, свободный стиль, женщины
13.30 Первый канал
Российские участницы: Наталья Непряева, Христина Мацокина, Юлия Ступак, Вероника Степанова
Спринт, свободный стиль, мужчины
13.55 Первый канал
Российские участники: Александр Терентьев, Александр Большунов, Сергей Устюгов, Артем Мальцев
Санный спорт
Одиночки, женщины
14.50 Матч ТВ, Матч! Арена
Российские участницы: Татьяна Иванова, Виктория Демченко
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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