Олимпиада-2022, 8 февраля, расписание всех финалов дня: разыграют 10 комплектов медалей

8 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны 10 комплектов медалей в восьми видах спорта.

Олимпийские игры-2022 в Пекине

8 февраля

Расписание финалов

Фристайл

Биг-эйр, женщины

5.00 Матч ТВ

Российская участница: Анастасия Таталина

Горные лыжи

Супергигант, мужчины

6.00

Игра: назовите все страны, которые участвуют в Олимпиаде

Керлинг

Дабл-микст

9.05 – матч за бронзу, 15.05 – финал

Сноуборд

Параллельный гигантский слалом, женщины

9.30 Матч ТВ, Матч! Страна

Российские участницы (квалификация): София Надыршина, Наталья Соболева, Милена Быкова, Полина Смоленцова

Параллельный гигантский слалом, мужчины

9.48 Матч ТВ, Матч! Страна

Российские участники (квалификация): Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, Дмитрий Карлагачев, Вик Уайлд

Биатлон

Индивидуальная гонка, мужчины

11.30 Россия 1

Российские участники: Максим Цветков, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили

Конькобежный спорт

1500 м, мужчины

13.30 Матч ТВ, Матч! Арена

Российские участники: Руслан Захаров, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов

Лыжные гонки

Спринт, свободный стиль, женщины

13.30 Первый канал

Российские участницы: Наталья Непряева, Христина Мацокина, Юлия Ступак, Вероника Степанова

Спринт, свободный стиль, мужчины

13.55 Первый канал

Российские участники: Александр Терентьев, Александр Большунов, Сергей Устюгов, Артем Мальцев

Санный спорт

Одиночки, женщины

14.50 Матч ТВ, Матч! Арена

Российские участницы: Татьяна Иванова, Виктория Демченко

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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