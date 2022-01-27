Шашилов, Васнецова и Казакевич не вылетели на Олимпиаду в Пекин вместе с командой. У руководителя сервис-группы Печерского – коронавирус

Сборная России по биатлону прилетела в , где пройдут Олимпийские игры-2022, не в полном составе. Вылет старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова, а также Ирины Казакевич и отложен.

«К сожалению, наша команда вылетела не в полном составе.

Положительный тест на коронавирус оказался у руководителя сервис-группы СБР Александра Печерского. По этой причине помочь нашей команде на Олимпийских играх он не сможет.

В ближайшее время в Пекин отправится Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке олимпийской сервис-бригады.

Тесты остальных членов сборной отрицательные.

Вылет старшего тренера женской команды , спортсменок и Валерии Васнецовой, а также массажиста Романа Никитина отложен как минимум на сутки – для въезда в Китай им потребуется дополнительное документальное подтверждение о ранее перенесенном коронавирусе», – говорится в сообщении биатлонистов России.

Как сообщает «Матч ТВ», у Шашилова, Васнецовой и Казакевич не оказалось действующих QR-кодов в приложении my2022. QR-код Казакевич оказался «красным» – это означает, что спортсменке запрещен въезд в Китай.

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