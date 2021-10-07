Мазе о словах братьев Бо про Логинова: «Это исключительно их точка зрения. Это не означает, что все, кто рядом с ними, думают так же»

Тренер сборной Норвегии по стрельбе рассказал, как относится к главе из книги Тарьея и «Братская сила» о допинге и .

– У братьев Бо вышла книга. Понимаю, что вы вряд ли ее читали, потому что она на норвежском, но знаете, о чем она?

– Да, я не читал. Это книга история о том, как братья росли вместе. Детально с историями в ней не знаком, но слышал, что там написаны плохие вещи про .

– Да, и про Логинова. Тарьей не стеснялся в выражениях. Некоторые считают, что в этом есть тактический ход, что Бо таким образом пытаются психологически надавить на конкурента перед олимпийским сезоном. Как на ваш взгляд?

– Я так не думаю. Понимаю, что людям может быть неприятно, когда они читают про себя такие вещи. Но с другой стороны, это лишь мнение одного человека. То же самое, когда что-то говорит Васильев.

Это точка зрения исключительно братьев Бо. Это не означает, что все, кто рядом с ними, думают так же. Важно помнить об этом, – сказал Мазе.

«Зрители освистали Логинова – они ликовали, когда он промахнулся». Скандальная глава из книги братьев Бо – о допинге и России