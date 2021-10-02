Александр Логинов: «Если бы меня задевало, что обо мне думают братья Бо, я бы прочитал их книгу. Или как минимум проявил бы интерес»

Теги сборная России сборная Норвегии допинг Тарьей Бо Александр Логинов Йоханнес Бо Биатлон

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов рассказал, что не испытывает интереса к книге норвежских биатлонистов Тарьея и Йоханнеса Бо «Братская сила».

В одной из глав «Братской силы» Тарьей и Йоханнес негативно высказались о Логинове, у которого ранее была дисквалификация за допинг. 

– Есть поверье, что все испытания, которые выпадают в этой жизни человеку, посылаются ему для чего-то. Никогда не задумывались о своей дисквалификации с этой позиции?

– Думаю, каждый нормальный человек всегда старается извлечь максимум из той или иной прожитой ситуации. Даже когда эта ситуация совсем негативная. Не зря же говорят, что жизнь – зебра. Если в ней случаются черные полосы, значит, так должно быть. Я, по крайней мере, отношусь к своей жизни именно так.

– У вас хоть когда-нибудь возникало желание описать все, что довелось пережить в спорте, и оставить эти воспоминания потомкам?

– Не готов ответить. Но скорее нет, чем да. В спорте ведь всем тяжело, не только мне.

– А книгу братьев Бо в кругу вашего общения обсуждают?

– Нет, но я слышал о ней.

– Какие-то эмоции по этому поводу испытали?

– Даже не знаю, если честно, о чем вы сейчас говорите.

– О том мнении, которое норвежцы высказали в своей книге на ваш счет. Думаю, вам не составит труда угадать общую тональность.

– Если бы меня как-то задевало, что обо мне думают братья Бо, я бы, наверное, эту книгу прочитал. Или как минимум проявил бы к ней интерес, – сказал Логинов. 

«Зрители освистали Логинова – они ликовали, когда он промахнулся». Скандальная глава из книги братьев Бо – о допинге и России

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные