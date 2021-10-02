Александр Логинов: «Если бы меня задевало, что обо мне думают братья Бо, я бы прочитал их книгу. Или как минимум проявил бы интерес»

Чемпион мира по биатлону рассказал, что не испытывает интереса к книге норвежских биатлонистов Тарьея и «Братская сила».

В одной из глав «Братской силы» Тарьей и Йоханнес негативно высказались о Логинове, у которого ранее была дисквалификация за допинг.

– Есть поверье, что все испытания, которые выпадают в этой жизни человеку, посылаются ему для чего-то. Никогда не задумывались о своей дисквалификации с этой позиции?

– Думаю, каждый нормальный человек всегда старается извлечь максимум из той или иной прожитой ситуации. Даже когда эта ситуация совсем негативная. Не зря же говорят, что жизнь – зебра. Если в ней случаются черные полосы, значит, так должно быть. Я, по крайней мере, отношусь к своей жизни именно так.

– У вас хоть когда-нибудь возникало желание описать все, что довелось пережить в спорте, и оставить эти воспоминания потомкам?

– Не готов ответить. Но скорее нет, чем да. В спорте ведь всем тяжело, не только мне.

– А книгу братьев Бо в кругу вашего общения обсуждают?

– Нет, но я слышал о ней.

– Какие-то эмоции по этому поводу испытали?

– Даже не знаю, если честно, о чем вы сейчас говорите.

– О том мнении, которое норвежцы высказали в своей книге на ваш счет. Думаю, вам не составит труда угадать общую тональность.

– Если бы меня как-то задевало, что обо мне думают братья Бо, я бы, наверное, эту книгу прочитал. Или как минимум проявил бы к ней интерес, – сказал Логинов.

«Зрители освистали Логинова – они ликовали, когда он промахнулся». Скандальная глава из книги братьев Бо – о допинге и России