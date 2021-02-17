Чемпионат мира по биатлону-2021. Масс-старт. Йоханнес Бо, Логинов, Латыпов, Елисеев и Халили пробегут гонку

21 февраля на чемпионате мира по биатлону-2021 в словенской Поклюке пройдет мужской масс-старт. За Россию выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев и Карим Халили.
- Дата проведения
- 21 февраля, 17.15
Чемпионат мира. Поклюка, Словения. Масс-старт
Стартовый лист
|1
|Мартин Понсилуома
|2
|Эмильен Жакелен
|3
|Стурла Хольм Лагрейд
|4
|Симон Дестье
|5
|Себастьян Самуэльссон
|6
|Арнд Пайффер
|7
|Йоханнес Бо
|8
|Йоханнес Дале
|9
|Кентен Фийон-Майе
|10
|Тарьей Бо
|11
|Лукас Хофер
|12
|Яков Фак
|13
|Бенедикт Долль
|14
|Симон Эдер
|15
|Ветле Шостад Кристиансен
|16
|Артем Прима
|17
|Андрей Расторгуев
|18
|Эдуард Латыпов
|19
|Джейк Браун
|20
|Михал Крчмарж
|21
|Флоран Клод
|22
|Миха Довжан
|23
|Александр Логинов
|24
|Антонин Гигонна
|25
|Матвей Елисеев
|26
|Пеппе Фемлинг
|27
|Карим Халили
|28
|Томас Бормолини
|29
|Кристиан Гоу
|30
|Йеспер Нелин