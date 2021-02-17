Чемпионат мира по биатлону-2021. Масс-старт. Йоханнес Бо, Логинов, Латыпов, Елисеев и Халили пробегут гонку

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21 февраля на чемпионате мира по биатлону-2021 в словенской Поклюке пройдет мужской масс-старт. За Россию выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев и Карим Халили.

Дата проведения
21 февраля, 17.15
Онлайн гонки

Чемпионат мира. Поклюка, Словения. Масс-старт

Стартовый лист

1  Мартин Понсилуома
2  Эмильен Жакелен
3  Стурла Хольм Лагрейд
4  Симон Дестье
5  Себастьян Самуэльссон
6  Арнд Пайффер
7  Йоханнес Бо
8  Йоханнес Дале
9  Кентен Фийон-Майе
10  Тарьей Бо
11  Лукас Хофер
12  Яков Фак
13  Бенедикт Долль
14  Симон Эдер
15  Ветле Шостад Кристиансен
16  Артем Прима
17  Андрей Расторгуев
18  Эдуард Латыпов
19  Джейк Браун
20  Михал Крчмарж
21  Флоран Клод
22  Миха Довжан
23  Александр Логинов
24  Антонин Гигонна
25  Матвей Елисеев
26  Пеппе Фемлинг
27  Карим Халили
28  Томас Бормолини
29  Кристиан Гоу
30  Йеспер Нелин

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