Тихонов о Губерниеве: «Этот презерватив и подлый человек перед ЧМ поливает Женю Гараничева. Некем его заменить – это можно понять?»

Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал открытое письмо в адрес комментатора «Матч ТВ» , которое было опубликовано на его сайте.

«У нас была куча чемпионов мира, о которых никто не вспоминает. У всех бывших чемпионов мира есть внуки, правнуки, родственники, которые хотели бы доброе слово услышать.

А перед чемпионатом мира этот презерватив и подлый человек поливает Женю Гараничева. У нас нет другого, у нас некем его заменить – это можно понять?

Более двух миллионов матов в адрес Губерниева на всех сайтах пишут! Вам что еще надо? Кто был инициатором? Конь в пальто. Так и напишите. Но не Тихонов. Как только мне подсказали, я подписал.

Там стоят фамилии. Что вам непонятного? Мы обратились. Для нормального человека там все понятно. Вы чего хотите? Губерниев должен понять, а он говорит, что ему похрену все. Благодаря биатлону Губерниев и получил столько негатива!» – сказал Тихонов.

«В погоне за дешевой популярностью вы не гнушаетесь никакими средствами». Тихонов, Привалов и другие подписали открытое письмо в адрес Губерниева

Губерниев об открытом письме в свой адрес: «Жанр коллективного доноса жив. Только вам меня не сожрать, подавитесь»