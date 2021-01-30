Дмитрий Губерниев: «Журова рассказывала: «В самолете из Турина сидела с Татьяной Тарасовой и три часа слушала, какой ты мудак»

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о взаимоотношениях с заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой.

«Олимпиада 2006 года, Турин. Церемония открытия, три русских комментатора на канале «Россия»: , Дмитрий Губерниев, Олег Табаков.

Татьяна Анатольевна Тарасова пришла заранее и стала готовиться, выписывать себе что-то, статистику какую-то. Я думаю: «Чего делает мать, чего выписывает?» Приходит Олег Палыч Табаков, по чужой аккредитации, у него не было своей. Он был Николаем Поповым, у них примерно овалы лица сходились. Должностные преступления налицо, но за сроком давности уже все. 15 лет прошло!



Собрала она вот эти бумажки, и мы ровно за семь минут пришли. А я билет потерял. Там же к аккредитации нужен был билет, и я не могу найти билет. Мы идем уже, и Тарасова начинает ругаться: «Вы что, не видите? Мы комментаторы, у нас эфир через пять минут!» Охранники махнули рукой, и в этот момент я говорю: «Татьяна Анатольевна, дайте мне ваши бумаги», она: «Да, на, возьми». Я эти бумаги вот так кладу, а стадион открытый – налетает порыв ветра, и они все разлетаются по комментаторским позициям. Она так на меня посмотрела – и замолчала, и в эфире она молчала почти час. Татьяна Анатольевна Тарасова.



Потом она как-то начала говорить, Олег Палыч Табаков, как-то мы завершили, она ушла, просто сказала, что я сволочь, гад. Я говорю: «Олег Палыч, вот Татьяна Анатольевна обиделась». «Ну, она же-е-енщина!» Представляешь? Ух!



Проходит год с лишним, мне звонит Светка Журова, Светлана Сергеевна, сорри. Она золотым рейсом летела, выиграв золотую медаль в Турине, сидя вместе с Татьяной Анатольевной Тарасовой. И она говорит: «Дим, я все понимаю, но я целый полет слушала, какой ты мудак. Мог бы как-то листочки, просто я три часа сидела из , я с золотом Олимпийских игр, слушала, какой ты мудак, три часа».



Был юбилей Леонида Васильевича Тягачева, один из его юбилеев, который вел я, и туда была приглашена Татьяна Анатольевна Тарасова.



Так вот, я же действительно случайным образом все это уронил, а она, знаешь, меня так увидела на дне рождения Тягачева и говорит: «А ты все правильно сделал, ты молодец! Ты убирал конкурента. Ты знал, что я подготовилась, и ты выбросил эти листочки! Ты знал!» Я уже такой пунцовый, говорю: «Татьяна Анатольевна, я мамой клянусь своей, что я сделал это случайно!» Она такая: «Мамой?» Я говорю: «Ну простите меня». И она, знаешь, так сделала: «Я тебя прощаю!» – и пошла.

И с той поры мы с Татьяной Анатольевной не разлей вода. Она грандиозная женщина, грандиозная!» – сказал Губерниев в интервью на ютуб-канале Василия Конова.

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