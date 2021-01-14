Жена Елисеева о критике в адрес мужа: «Такое говно прилетает в директ. Если вы пишете мне ценные указания – друзья, идите в жопу!»

, жена российского биатлониста Матвея Елисеева, раскритиковала болельщиков за сообщения в инстаграме.

Елисеева показала сообщение, в котором один из болельщиков написал: «Скажите мужу, чтобы собрался наконец. Вообще не сборной России уровень выдает».

«Такое говно прилетает в директ... Если выкладывать все это в сторис на прилюдное обозрение, то вы просто удивитесь, сколько там говна. Очень часто бывает такая травля и троллинг жестокий, что многие спортсмены даже удаляют свои аккаунты.

Так вот, всем спортсменам на заметку! На всякие осуждения и ценные указания. Есть одно простое и эффективное упражнение. Оно называется «идите в жопу».

У меня тут блог по психологии. Но я жена и близкий человек спортсмена. Если вы пишете мне какие-то ценные указания и даете советы – друзья, идите в жопу! Просто, четко и лаконично. Наилучшее упражнение для выстраивания границ. Берите и пользуйтесь», – сказала Елисеева.

В сегодняшней эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе Матвей Елисеев принял эстафету у Кирилла Стрельцова с минутным отставанием от лидеров. После его этапа отставание увеличилось еще на минуту.

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