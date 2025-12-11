Депутат Боярский: «Рост лудомании по всему миру составил 500% за последние 10 лет, и Россия не остается в стороне. 15-20% игроков тратят на азартные игры более 10% семейного бюджета»

Депутат Госдумы Сергей Боярский высказался о проблеме распространения лудомании в России.

«Обсуждение проблемы пагубного воздействия азартных игр вышло на новый уровень. Мы ее обсуждали на площадке нашего ИТ-комитета вместе с отраслью, а теперь состоялся круглый стол в Совете Федерации. Тема вызывает все больше вопросов у граждан, а вслед за ними – и у законодателей.

Приводимая статистика не просто тревожна – она удручает. Рост лудомании по всему миру за последнее десятилетие составил 500%, и Россия не остается в стороне от этой печальной тенденции.

Цифры российского рынка говорят сами за себя. По данным ФНС, за 2024 год его оборот вырос на 40%, достигнув почти 1,8 трлн рублей. Более 6 миллионов человек сделали хотя бы одну ставку.

Однако за сухими цифрами скрывается глубокая проблема: 15-20% игроков тратят на азартные игры более 10% семейного бюджета, а 19% проигрывают свыше 10% своего ежемесячного дохода. Это прямой путь к финансовому и личностному кризису для миллионов семей», – написал Боярский в телеграме.