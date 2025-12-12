0

Игрокам, установившим самоограничение от азартных игр, нельзя будет направлять рекламные материалы

Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал внести поправки в законопроект о механизме самоограничения. Напомним, законопроект был одобрен в первом чтении в мае этого года. 

Согласно предложению депутатов, в закон «О рекламе» необходимо внести изменения, которые предусматривают запрет на рассылку рекламных материалов для граждан с самоограничениями. Также рекомендовано возможность установления самозапрета не только через Госуслуги, но и через МФЦ. 

Ранее замдиректора департамента финансовой политики Минфина России Александр Христофоров сообщил, что законопроект о самоограничении от азартных игр будет принят Госдумой до конца года. 

Источник: Система обеспечения законодательной деятельности
