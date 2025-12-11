Касильяс стал амбассадором букмекера Stake
Икер Касильяс объявил о начале сотрудничества со Stake.
Экс-вратарь «Реала» и сборной Испании стал амбассадором криптовалютного букмекера и казино.
В промо-ролике в соцсетях Касильяса вратарь в перчатках сыграл в рулетку на сайте Stake. «Самые надежные руки уже на месте», – подписал видео экс-футболист.
Фото: скриншот из видео в соцсетях Касильяса.
