Касильяс стал амбассадором букмекера Stake

Икер Касильяс объявил о начале сотрудничества со Stake.

Экс-вратарь «Реала» и сборной Испании стал амбассадором криптовалютного букмекера и казино.

В промо-ролике в соцсетях Касильяса вратарь в перчатках сыграл в рулетку на сайте Stake. «Самые надежные руки уже на месте», – подписал видео экс-футболист.

Фото: скриншот из видео в соцсетях Касильяса.