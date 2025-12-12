Владелец Virtus.pro Антонян: «Как только российские букмекеры уйдут, вся мировая Дота умрет»

Владелец киберспортивной организации Virtus.pro Эмин Антонян считает, что Dota 2 перестанет быть популярной без поддержки российских букмекеров.

«В СНГ пока эта игра самая популярная, с большим отрывом. Плюс, с 19-го года, по-моему, когда разбанили букмекеров, началась вакханалия эта со ставками. И, конечно же, букмекерам Дота и CS – две самых интересных [дисциплины].

Наверное, сейчас CS уже по ставкам, по ощущениям, догнал и, может, даже перегнал Доту. Но, тем не менее, это одна из двух самых таких золотых историй для букмекеров. Вот почему Дота жива.

Как только российские букмекеры уйдут, и в целом у нас станут чуть меньше играть, – вся мировая Дота умрет. Она же никому не нужна, кроме СНГ, на самом деле», – заявил Антонян.