Комитет Госдумы по молодежной политике поддержал введение штрафов до 7 млн за скрытую рекламу азартных игр

В Госдуме поддержали законопроект о штрафах за скрытую рекламу азартны игр.

Комитет Государственной Думы по молодежной политике рекомендовал принять соответствующий законопроект в первом чтении.

Авторы законопроекта предлагают ввести ответственность за нарушение правил рекламы азартных игр и пари (реклама легальных БК), а также усилить наказание при повторных нарушениях.

Также инициативой вводится административная ответственность за распространение информации о нелегальных операторах, даже если она не является прямой рекламой. Например, продвижение онлайн-казино под видом личного опыта и «информационных» публикаций, размещение реферальных ссылок и другие подобные действия.

Предлагаемые максимальные размеры штрафа: для граждан – до 500 тысяч рублей, для должностных лиц – до 1,5 млн рублей, для юридических – до 7 млн рублей с возможным приостановлением деятельности на 90 суток.