Француз Фольо отстранен от тенниса на 20 лет за участие в договорных матчах и вербовку игроков за деньги

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало теннисиста Кентена Фольо за участие в договорных матчах.

Француза обвинили в 27 нарушениях антикоррупционного теннисного регламента в период с 2022-го по 2024-й год: манипулирование исходом матчей, получение денег за намеренное снижение качества игры в целях заработка на ставках, предложение денег другим игрокам за участие в договорных матчах, предоставление инсайдерской информации, участие в коррупционном сговоре, несотрудничество с расследованием ITIA и уничтожение доказательств.

Фольо отстранили от тенниса на 20 лет, оштрафовали на 70 тысяч долларов и обязали вернуть незаконно полученные выплаты на сумму более 44 тысяч долларов.

На период дисквалификации Фольо запрещено играть, работать тренером или посещать какие-либо профессиональные теннисные соревнования.

В августе 2022 года француз занимал рекордное для себя 488-е место в мировом одиночном рейтинге ATP.