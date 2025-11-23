0

NCAA продлила запрет на участие студентов в ставках на спорт

NCAA продлила запрет на участие профессиональных спортсменов-студентов в ставках на спорт.

Ранее учебные организации проголосовали за отмену этого правила, однако запрет остался в силе.

«После процедурного 30-дневного периода две трети учебных заведений Первого дивизиона проголосовали за отмену ранее одобренного изменения правила, которое позволило бы студентам-спортсменам и сотрудникам спортивных департаментов легально участвовать в ставках на профессиональные виды спорта. Поскольку правила о ставках являются единым законодательством, запрет на все формы ставок – на виды спорта, в которых NCAA проводит чемпионат, – останется в силе для всех трех дивизионов NCAA», – говорится в заявлении NCAA.

«Главное – вообще остаться в плюсе»: реакция букмекеров на новые налоги для беттинга

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: CNN
NCAA
Ставки на спорт
Зарубежный беттинг
Беттинг-индустрия
