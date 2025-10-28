1

54,2 млрд рублей – доход ЦУПИСа за первые 9 месяцев 2025-го. Оператор берет комиссию у букмекеров за вводы и выводы игроков

Стали известны данные о доходах оператора Единого центра учета переводов ставок (ЕЦУПИС) НКО «Мобильная карта» за три первых квартала 2025 года.

Совокупный доход платежного оператора российских букмекеров за период с января по сентябрь составил 54,16 млрд рублей, увеличившись на 9,5% в годовом выражении. Прибыль выросла на 7,9% - до 25 млрд рублей.

ЕЦУПИС получает комиссию от букмекеров за вводы и выводы с аккаунтов своих клиентов. За первые 9 месяцев 2025-го комиссионные доходы компании составили 46,84 млрд рублей, что на 6,9% больше, чем годом ранее.

По сравнению со вторым кварталом комиссионные доходы ЕЦУПИС упали на 360 миллионов рублей:

  • 15,84 млрд рублей – I квартал;

  • 15,66 – II квартал;

  • 15,34 – III квартал.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Банк России
