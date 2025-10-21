0

В Госдуме предложили повысить порог необлагаемых налогом выигрышей в лотереях и БК с 4 до 10 тысяч рублей

В Госдуму внесен законопроект об увеличении необлагаемой налогом суммы выигрышей в азартных играх.

С соответствующим предложением выступила группа депутатов во главе с Ярославом Ниловым.

В случае принятия законопроекта все выигрыши россиян в букмекерских компаниях и лотереях до 10 тысяч рублей не будут облагаться налогом. На данный момент порог необлагаемых налогом выигрышей составляет 4 тысячи рублей.

«Ограничение по освобождаемой сумме дохода в размере 4000 рублей было установлено в 2005 году, то есть 20 лет назад, и с тех пор не индексировалось. Между тем накопленная инфляция за данный период превысила 150%.

В связи с этим законопроектом предлагается учесть данное обстоятельство и увеличить определенную Налоговым кодексом предельную необлагаемую сумму освобождения по указанному основанию с 4 000 до 10 000 рублей.

Данное решение позволит частично учесть произошедшие инфляционные процессы и сделать необлагаемую сумму более обоснованной», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: сайт Госдумы
