В 6 раз сократились целевые отчисления букмекеров в адрес Единой лиги ВТБ – с 250 до 39 млн рублей во 2-м квартале

Единая лига ВТБ отчиталась о сумме целевых отчислений, полученных от букмекеров за 2-й квартал года.

Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) перечислил лиге 39,41 миллиона рублей отчислений за апрель, май и июнь. По сравнению с первым кварталом отчисления сократились в 6 раз – тогда Единая лига ВТБ получила от ЕРАИ 250 миллионов рублей.

70% отчислений за второй квартал пойдут на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта, оставшиеся 30% - на развитие детско-юношеского спорта.

