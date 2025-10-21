Срок проведения лотерей «Столото» продлен до 2044 года. Их организаторы – Минспорт и Минфин
Правительство продлило срок проведения всероссийских государственных лотерей, распространяемых «Столото».
Согласно распоряжению Правительства на официальном портале правовой информации, срок проведения лотерей «Столото» продлен с 31 декабря 2029 года до 31 декабря 2044 года.
Организаторами лотерей выступают Минспорт и Минфин России. Под брендом «Столото» распространяются лотереи «Русское лото», «Жилищная лотерея», «Спортлото «4 из 20», «Рапидо Про», «Охота», «Все или ничего» и другие.
Количество приобретенных лотерей в России по итогам 2024 года выросло на 30%.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Loto News
