Срок проведения лотерей «Столото» продлен до 2044 года. Их организаторы – Минспорт и Минфин

Правительство продлило срок проведения всероссийских государственных лотерей, распространяемых «Столото».

Согласно распоряжению Правительства на официальном портале правовой информации, срок проведения лотерей «Столото» продлен с 31 декабря 2029 года до 31 декабря 2044 года.

Организаторами лотерей выступают Минспорт и Минфин России. Под брендом «Столото» распространяются лотереи «Русское лото», «Жилищная лотерея», «Спортлото «4 из 20», «Рапидо Про», «Охота», «Все или ничего» и другие.

Количество приобретенных лотерей в России по итогам 2024 года выросло на 30%.