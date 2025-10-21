«Времена, когда игорный бизнес был синонимом криминала, а казино соседствовали с жилыми домами, давно прошли». Глава Республики Алтай о создании игорной зоны в регионе
Андрей Турчак оценил законопроект о создании игорной зоны в Республике Алтай.
Глава региона отметил, что на данный момент законопроект Минфина проходит процедуру общественного обсуждения.
«О какой-то конкретике говорить еще рано. Понимаю все опасения наших жителей, но времена, когда игорный бизнес был синонимом криминала, а казино соседствовали с жилыми домами, давно прошли.
Сейчас это цивилизованная часть индустрии развлечений, которая приносит хорошие доходы в бюджет», – сказал Турчак.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: kp.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости