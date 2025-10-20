Количество платежей через ЕЦУПИС в сутки выросло на 16%

В 2025 году количество платежей через сервис Единого ЦУПИС выросло на 16%, преодолев отметку в 2,5 млн в сутки. Рекордный показатель в 3,3 млн транзакций был установлен в феврале. В течение одного дня ЕЦУПИС в среднем обслуживал около 730 тысяч пользователей, что на 11% превышает показатель прошлого года.

«ЕДИНЫЙ ЦУПИС предлагает свои клиентам широкий ассортимент платежных методов, среди которых в том числе СБП, банковские карты и платежные системы, собственные кошелек и цифровая карта. Рекордный день текущего года, когда в феврале максимальный показатель достиг 3,3 млн транзакций в сутки, показывает, что нам удается обеспечивать надежный платежный сервис даже в периоды пиковых нагрузок», – рассказывает член правления Единого ЦУПИС, коммерческий директор Артем Сычев.