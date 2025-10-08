  • Спортс
  • Беттинг-индустрия
  • Новости
  • Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Планируем продвигать цифровую карту, предлагая выгодные условия по маркетинговым акциям и улучшая UX»
0

Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Планируем продвигать цифровую карту, предлагая выгодные условия по маркетинговым акциям и улучшая UX»

Директор по маркетингу ЕЦУПИС Николай Федянин рассказал о продвижении цифровой карты.

«У ЦУПИС в конкуренции с банками есть существенное ограничение. У нас небанковская лицензия. Это значит, что мы не можем предлагать кредиты или, наоборот, вклады, проценты на остаток и так далее.

Для нас конкуренция «в лоб» не имеет смысла. Мы не предложим пользователю тот же набор сервисов, что в его банке. Чтобы пользоваться Кошельком ЦУПИС и цифровой картой, пользователю надо сначала откуда-то пополнить Кошелек. То есть у него уже есть какой-то основной банк. 

Как мы можем с ним конкурировать? Если кратко, планируем продвигать карту, предлагая выгодные условия по маркетинговым акциям и улучшая UX», – заявил Федянин.

Самоограничение от ставок в России вот-вот утвердят. А как это устроено в мире?

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: ТГ-канал «Вредный букмекер»
Беттинг-эксперты
Единый ЦУПИС
Ставки на спорт
Букмекеры
Беттинг-индустрия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
839,1 млн пользователей посетили сайты российских БК в 2025 году. Трафик букмекеров упал на 16%
сегодня, 08:26
Маркетинговый директор ЕЦУПИС: «За 2 года самоограничения установили около 120 тысяч человек. Большинство считает, что способны контролировать бюджет на ставки самостоятельно».
1сегодня, 07:41
РФС открыл новое дело против Писарского. Нападающего подозревают в двух ставках в 2020 году, когда он играл за «Иртыш»
16вчера, 11:40
Депутат Госдумы Бурлаков: «Если гражданин не продлевает самоограничение спустя 12 месяцев, оно автоматически снимается»
вчера, 09:27
Николай Оганезов: «Ни одна букмекерская компания не заинтересована в зависимых и проблемных игроках»
вчера, 08:36
Оганезов о самозапрете на азартные игры: «Нелегальные операторы ждут резкого роста своей аудитории, передумавшие игроки смогут обратиться только к ним»
вчера, 07:57
Правительство одобрило поправки к законопроекту о самоограничении. Запрет через Госуслуги, срок – не менее 12 месяцев
вчера, 07:17
Алексей Грачев: «Наделение ЕРАИ полномочиями по выявлению нелегальных БК позволило бы сократить сроки принятия решений с недели до одного-двух дней»
3 октября, 14:39
Менеджер по работе с блогерами PARI: «Общие выплаты онлайн-казино российским блогерам – от 35 до 45 млн долларов в месяц»
3 октября, 11:01
Доцент Финансового университета Селютина о новых налогах для БК: «Есть риск сокращения финансирования спортивных мероприятий и поддержки клубов и федераций»
3 октября, 08:31
Ко всем новостям
Последние новости
Прокуратура возобновила проверку по заявлению Писарского против РФС и букмекерской компании
126 минут назад
Директор департамента управления брендом BetBoom: «В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами»
вчера, 12:53
В Казахстане 9 футболистов уличили в ставках на спорт на общую сумму $200 тысяч
вчера, 07:22
«Выиграл машину для себя и дочки»: FONBET и КХЛ разыграли первую Niva Legend
3 октября, 11:45Промо
Игрок «Лиги Ставок» составил экспресс из 9 матчей и превратил 500 рублей в 2 591 530 рублей
2 октября, 16:47Промо
«Лига Добра» приняла участие в «Добром забеге Совкомбанк»
30 сентября, 05:45Промо
Лига Добра: От Эвереста до Северного полюса
29 сентября, 13:28Промо
Новая спортивная точка на карте от Лиги Ставок
29 сентября, 10:36Промо
В Нидерландах все легальные казино используют манипуляции. Игроков вынуждают тратить больше времени и денег (Behavioural Insights)
128 сентября, 15:30
«Лига Ставок» выплатила 364 млн рублей в рамках акции «Новый Джекпот»: 113 новых миллионеров
26 сентября, 11:12Промо