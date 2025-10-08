Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Планируем продвигать цифровую карту, предлагая выгодные условия по маркетинговым акциям и улучшая UX»

Директор по маркетингу ЕЦУПИС Николай Федянин рассказал о продвижении цифровой карты.

«У ЦУПИС в конкуренции с банками есть существенное ограничение. У нас небанковская лицензия. Это значит, что мы не можем предлагать кредиты или, наоборот, вклады, проценты на остаток и так далее.

Для нас конкуренция «в лоб» не имеет смысла. Мы не предложим пользователю тот же набор сервисов, что в его банке. Чтобы пользоваться Кошельком ЦУПИС и цифровой картой, пользователю надо сначала откуда-то пополнить Кошелек. То есть у него уже есть какой-то основной банк.

Как мы можем с ним конкурировать? Если кратко, планируем продвигать карту, предлагая выгодные условия по маркетинговым акциям и улучшая UX», – заявил Федянин.

