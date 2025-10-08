  • Спортс
  2025-10-08
Маркетинговый директор ЕЦУПИС: «За 2 года самоограничения установили около 120 тысяч человек. Большинство считает, что способны контролировать бюджет на ставки самостоятельно».

Директор по маркетингу ЕЦУПИС Николай Федянин считает, что функция самоограничения остается востребованной лишь у небольшой части игроков.

– Почему вы не продвигаете возможность самоограничения через ЦУПИС? Кажется, о ней и о ее пользе знает мало игроков.

– Отчасти потому, что самоограничения – это нишевая история, за 2 года самоограничения установили около 120 000 человек. В масштабах нашего сервиса это очень небольшое число игроков. Причина не в отсутствии информации, а в психологии игроков, в их установках.

Судя по опросам, которые мы проводили, большинство людей считает, что способны контролировать бюджет на ставки самостоятельно. Чтобы установить самоограничения, игрок должен пройти определенную эволюцию. Условно говоря, проиграть, пытаться отыграться, снова проиграть, осознать проблему, понять, что с этим надо что-то делать. Это сложный психологический процесс, – заявил Федянин.

Самоограничение от ставок в России вот-вот утвердят. А как это устроено в мире?
 

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: ТГ-канал «Вредный букмекер»
