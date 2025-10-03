  • Спортс
Алексей Грачев: «Наделение ЕРАИ полномочиями по выявлению нелегальных БК позволило бы сократить сроки принятия решений с недели до одного-двух дней»

Генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачев рассказал о процессе выявления и блокировки сайтов нелегальных букмекеров в России.

– Как сегодня в целом выявляются сайты нелегальных азартных игр?

– У нас есть система мониторинга, которая фиксирует ресурсы незаконных организаторов азартных игр. Мы аккумулируем ссылки и передаем их в информационную систему ФНС России – ИС «Пари», на площадке которой эксперты принимают решения.

Процесс пока не полностью автоматизирован. Даже при использовании технологий искусственного интеллекта требуется участие человека. По совокупности признаков мы определяем сайты с точностью около 99%. Среди ключевых критериев – наличие визуализации игрового процесса и прием оплаты. Обязательно проводится видеозапись всего процесса, которая фиксируется в ИС «Пари».

Дальнейшая работа идет на стороне ФНС России: специалисты заходят на сайт, при необходимости проводят контрольную закупку, фиксируют факт приема денег пользователями за участие в азартных играх. После этого эксперт анализирует материалы и принимает решение о блокировке. Если сайт признается нелегальным, пакет документов передается в Роскомнадзор, который уже выполняет саму блокировку.

Этот путь достаточно долгий, так как на каждом этапе требуется человеческое заключение. Именно поэтому мы предлагали наделить соответствующими полномочиями ЕРАИ, при координирующей роли ФНС России, что позволило бы сократить сроки принятия решений с недели до одного-двух дней.

– Но вам такие полномочия пока не дают?

– Пока нет, но думаю, что в ближайшее время нас услышат. Мы уже в тестовом режиме показали эффективность нашей системы: точность выявления сайтов достигает почти 99%.

При этом подчеркну – мы не предполагаем прекращение таких полномочий ФНС России. Мы хотим распараллелить этот процесс и разгрузить ресурсы Службы. Финальное решение все равно останется за ФНС России, и у нее будет возможность в любой момент отменить наши заключения, – сообщил Грачев.

У федераций в сотни и тысячи раз меньше денег от букмекеров. Из-за нового фонда: он работает, но не работает

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
