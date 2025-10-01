Глава ЕРАИ о замедлении роста букмекерского рынка: «Основная причина – проблемы с мобильным интернетом в регионах»
Генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачев назвал причину снижения темпов роста букмекерского рынка в России.
«На мой взгляд, основная причина – проблемы с мобильным интернетом в регионах. Недавно мы были в Нижнем Новгороде, и в ряде районов мобильный интернет там просто не работает.
А учитывая, что 92–93% ставок совершаются онлайн и преимущественно с мобильных устройств, именно это, в первую очередь, влияет на рынок», – считает Грачев.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
