0

Глава ЕРАИ о замедлении роста букмекерского рынка: «Основная причина – проблемы с мобильным интернетом в регионах»

Генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачев назвал причину снижения темпов роста букмекерского рынка в России.

«На мой взгляд, основная причина – проблемы с мобильным интернетом в регионах. Недавно мы были в Нижнем Новгороде, и в ряде районов мобильный интернет там просто не работает.

А учитывая, что 92–93% ставок совершаются онлайн и преимущественно с мобильных устройств, именно это, в первую очередь, влияет на рынок», – считает Грачев.

Новый налог убьет беттинг как индустрию. Что о нем известно и почему это так пугает букмекеров?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
Ставки на спорт
Беттинг-индустрия
Алексей Грачев
ЕРАИ
Ставки на сегодня
Букмекеры
