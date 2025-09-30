«Лига Ставок» стала спонсором трансляций Евролиги на Okko

«Лига Ставок» стала спонсором трансляций баскетбольной Евролиги на Okko.

«Мы продолжаем масштабировать наше присутствие в баскетболе. У нас уже есть сильный медиапроект – Лига Ставок Media Basket, и теперь мы поддерживаем трансляции главного клубного турнира Европы.

Для нас это логичное продолжение стратегии: после футбольных еврокубков – баскетбольная Евролига. Мы видим здесь большой потенциал и интерес болельщиков», – отметила директор по маркетингу «Лиги Ставок» Виктория Алеманова.

Евролига стартует 30 сентября, финал состоится в конце мая.