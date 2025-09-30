«Чтобы повысить собираемость налогов, нужно зачищать весь теневой бизнес – онлайн-казино, ставки на криптовалюту». ОП о новых налогах для букмекеров

В Общественной палате предложили расширить полномочия ЕРАИ по борьбе с нелегальными букмекерами.

«Без введения жестких ограничений на работу нелегальных букмекеров, блокировки возможностей для доступа всех граждан России к онлайн-казино, к любым ставкам, включая ставки на криптовалюты и политические события, сложно добиться полной и эффективной реализации предложений Минфина по увеличению налогов на игорный бизнес.

Чтобы повысить высокую собираемость налогов в этой сфере, нужно зачищать весь теневой бизнес, включая переводы на онлайн-казино через криптовалюту.

Надо расширить полномочия Единого регулятора азартных игр, направить все силы и возможности правоохранительных органов на борьбу с онлайн-казино и нелегальными ставками, так как через них идет втягивание молодежи и несовершеннолетних в преступные замыслы недружественных правительств», – заявил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

