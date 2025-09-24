  • Спортс
  • Беттинг-индустрия
  • Новости
  • Давыдов о новых налогах для букмекеров: «Предлагаемые изменения поставят многие легальные БК на грань рентабельности и даже приведут к их закрытию»
3

Давыдов о новых налогах для букмекеров: «Предлагаемые изменения поставят многие легальные БК на грань рентабельности и даже приведут к их закрытию»

Исполнительный директор Первой СРО Букмекеров Олег Давыдов оценил предложение Минфина ввести два новых налога для букмекеров.

Ранее Минфин направил в Правительство законопроект, предлагающий реформу налогообложения букмекеров: 5% налога на игорный бизнес с суммы принятых ставок и 25% налога на прибыль организаций.

«Во-первых, как уже сказал Николай Оганезов, предложение обескураживает. Необходимо увидеть текст инициативы, чтобы понимать, что именно предлагается. Но потенциальные последствия Николай Рубенович отразил очень правильно.

Из информации Минфина представляется, что подобные изменения поставят многие легальные букмекерские компании на грань рентабельности и даже приведут к их закрытию. У тех же, кто останется, условия для клиентов станут крайне непривлекательными.

Уход компаний с рынка повлекут снижение отчислений на спорт, а ухудшение условий оперирования – уход клиентов к нелегальным операторам.

Букмекеры – основной источник внебюджетного финансирования спорта. Это финансирование развивается в контексте поручений президента Российской Федерации, который определил его параметры на ближайшие 2 года для стабильного развития этого рынка.

Предлагаемое диспропорциональное увеличение нагрузки легальный рынок может не пережить», – рассказал Давыдов Ставкам на Спортсе’’.

У федераций в сотни и тысячи раз меньше денег от букмекеров. Из-за нового фонда: он работает, но не работает

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
Букмекеры
Беттинг-эксперты
Ставки на спорт
Законы
Финансы
Беттинг-индустрия
Ставки на сегодня
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
«Объем прямой поддержки спорта с нашей стороны может быть значительно сокращен». Olimpbet – о новых налогах для букмекеров
53 минуты назад
Дегтярев об отчислениях букмекеров в РСФ: «Жду атак, что мы зажали деньги и не финансируем федерации. Не надо бабушку лохматить и «горбатого лепить» – надо подождать»
87сегодня, 08:48
Оганезов о новых налогах для букмекеров: «Такое фискальное бремя отбросит бизнес в 90-е, когда БК представляли собой полукриминальные структуры»
сегодня, 07:58
Фигуристка Константинова о контракте Winline с Роналдиньо: «Наш спорт переживает не лучшие времена. И нужно поддерживать российских спортсменов – кто их еще поддержит?»
35сегодня, 07:33
Минфин предлагает ввести для букмекеров два новых налога – на игорный бизнес и на прибыль организаций
90сегодня, 06:19
Президент федерации бобслея Пегов – букмекерам: «Чем мы вас должны привлекать? Может, еще чечетку станцевать?! Вы обязаны нам помогать!»
5вчера, 14:47
Призовые в Кубке России в два раза выше, чем в Кубке Франции («Фонбет»)
49вчера, 14:02
Президент BetBoom: «Часто коллеги из МВД не знают различий между игровыми автоматами, нелегальными казино и легальными БК»
1вчера, 13:36
Футбол, симуляторы и теннис – самые популярные дисциплины для ставок у женщин (PARI)
вчера, 12:59
Егоров о сумме контракте Winline с Роналдиньо: «Мне кажется, это не один миллион долларов»
13вчера, 12:34
Ко всем новостям
Последние новости
В Казахстане могут ввести наказание за рекламу казино и азартных игр через SMS
13 сентября, 06:35
«Фонбет» организовал VIP-клиентам выезд на Суперкубок Европы в Италию
115 августа, 10:23
За матчами российских футбольных клубов следят 74% болельщиков-россиян (НСПК)
19 июля, 12:44
PARI провел закрытый покерный турнир в Сочи с участием Массимо Карреры и Luxury Girl
3 июня, 14:50