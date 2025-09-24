Давыдов о новых налогах для букмекеров: «Предлагаемые изменения поставят многие легальные БК на грань рентабельности и даже приведут к их закрытию»

Исполнительный директор Первой СРО Букмекеров Олег Давыдов оценил предложение Минфина ввести два новых налога для букмекеров.

Ранее Минфин направил в Правительство законопроект, предлагающий реформу налогообложения букмекеров: 5% налога на игорный бизнес с суммы принятых ставок и 25% налога на прибыль организаций.

«Во-первых, как уже сказал Николай Оганезов, предложение обескураживает. Необходимо увидеть текст инициативы, чтобы понимать, что именно предлагается. Но потенциальные последствия Николай Рубенович отразил очень правильно.

Из информации Минфина представляется, что подобные изменения поставят многие легальные букмекерские компании на грань рентабельности и даже приведут к их закрытию. У тех же, кто останется, условия для клиентов станут крайне непривлекательными.

Уход компаний с рынка повлекут снижение отчислений на спорт, а ухудшение условий оперирования – уход клиентов к нелегальным операторам.

Букмекеры – основной источник внебюджетного финансирования спорта. Это финансирование развивается в контексте поручений президента Российской Федерации, который определил его параметры на ближайшие 2 года для стабильного развития этого рынка.

Предлагаемое диспропорциональное увеличение нагрузки легальный рынок может не пережить», – рассказал Давыдов Ставкам на Спортсе’’.

