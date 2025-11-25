0

Сайты PARI и Winline работали во время отключения мобильного интернета в Архангельской области

Жители Архангельской области могли зайти на сайты БК во время отключения мобильного интернета в регионе.

По данным портала ИА «Эхо Севера», помимо приложений из «белого списка» во время ограничения работы мобильного интернета в Архангельской области 24 ноября продолжали работать сайты двух букмекерских компаний – PARI и Winline.

Сайты остальных легальных букмекеров в этот момент были недоступны.

В «белый список» сайтов, которые работают в России при отключении мобильного интернета, входят Госуслуги, сервисы «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассники», маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервисы Сбербанка, Альфа-банка, Т-Банка, Газпромбанка и Национальной системы платежных карт (НСПК), а также другие сервисы из списка Минцифры.

Сообщалось, что в «белый список» может попасть БК «Фонбет», однако позднее Минцифры опровергло эту информацию.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Эхо Севера»
