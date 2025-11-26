0

«Лига Ставок» первой из российских БК внедрила функцию оплаты ставок напрямую через СБП

В «Лиге Ставок» появилась функция оплаты ставок через СБП.

Теперь у клиентов букмекерской компании нет необходимости заранее пополнять баланс, чтобы сделать ставку. Достаточно выбрать сумму пари, указать СБП в качестве способа оплаты в купоне и подтвердить платеж на странице банка, после чего ставка будет оформлена.

«Лига Ставок» первой из российских букмекеров внедрила такую функцию.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
