Оганезов о новых налогах для букмекеров: «Такое фискальное бремя отбросит бизнес в 90-е, когда БК представляли собой полукриминальные структуры»

Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов оценил предложение Минфина ввести два новых налога для букмекеров.

Ранее Минфин направил в Правительство законопроект, предлагающий реформу налогообложения букмекеров: 5% налога на игорный бизнес с суммы принятых ставок и 25% налога на прибыль организаций.

«Данная инициатива обескураживает. Надо, конечно, сначала увидеть сам документ и пояснения к нему.

Возможно, налог на игорный бизнес заменит целевые отчисления, и деньги пойдут напрямик в бюджет? Иначе такое фискальное бремя, в совокупности с нынешними налогами и сборами, отбросит бизнес не то, что на 10 лет назад – скорее прямо в 90-е, когда бизнес представлял собой теневые полукриминальные структуры.

Можно точно утверждать лишь то, что сегодня иностранные букмекеры и другие операторы нелегальных онлайн-казино откроют шампанское и поднимут бокалы за эту инициативу, которая масштабирует их бизнес до невиданных ранее высот», – рассказал Ставкам на Спортсе’’ Оганезов.

