  • «Фонбет» о контракте с ЦСКА до 2031 года: «Все ждут снижения сумм спонсорских контрактов. Долгосрочные сделки – тенденция для мудрых игроков»
«Фонбет» о контракте с ЦСКА до 2031 года: «Все ждут снижения сумм спонсорских контрактов. Долгосрочные сделки – тенденция для мудрых игроков»

Управляющий партнер «Фонбет» Валентин Голованов прокомментировал продление контракта с ЦСКА до 2031 года.

Сообщалось, что московский клуб будет получать 800 млн рублей за сезон по новому контракту с «Фонбетом».

– Очень долгий договор, неестественно долгий для рынка. Почему?

– Не буду раскрывать детали, но мне кажется, сейчас все ждут некоего охлаждения, снижения спонсорских контрактов, их сумм. Ну, по крайней мере, отсутствия роста.

И в этом смысле, я думаю, долгосрочные контракты – это тенденция для таких мудрых игроков, которые хотят сейчас фиксировать достойные цены в этих контрактах, чтобы потом не заключать их по более низким ставкам.

– Но это, наверное, для спорта больше? Если суммы будут падать, то для букмекера это даже выгодно. 

– Я и говорю, что со стороны ЦСКА это правильное соглашение, долгосрочное. Вообще, в принципе, долгосрочное сотрудничество – это всегда хорошо, можно что-то построить. И ЦСКА – наш долгосрочный партнер, мы очень рады продлению и приветствуем его.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
