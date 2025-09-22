«Фонбет» о контракте с ЦСКА до 2031 года: «Все ждут снижения сумм спонсорских контрактов. Долгосрочные сделки – тенденция для мудрых игроков»
Управляющий партнер «Фонбет» Валентин Голованов прокомментировал продление контракта с ЦСКА до 2031 года.
Сообщалось, что московский клуб будет получать 800 млн рублей за сезон по новому контракту с «Фонбетом».
– Очень долгий договор, неестественно долгий для рынка. Почему?
– Не буду раскрывать детали, но мне кажется, сейчас все ждут некоего охлаждения, снижения спонсорских контрактов, их сумм. Ну, по крайней мере, отсутствия роста.
И в этом смысле, я думаю, долгосрочные контракты – это тенденция для таких мудрых игроков, которые хотят сейчас фиксировать достойные цены в этих контрактах, чтобы потом не заключать их по более низким ставкам.
– Но это, наверное, для спорта больше? Если суммы будут падать, то для букмекера это даже выгодно.
– Я и говорю, что со стороны ЦСКА это правильное соглашение, долгосрочное. Вообще, в принципе, долгосрочное сотрудничество – это всегда хорошо, можно что-то построить. И ЦСКА – наш долгосрочный партнер, мы очень рады продлению и приветствуем его.