ЦСКА и «Фонбет» продлили контракт до 2031 года

ЦСКА и «Фонбет» договорились о продолжении сотрудничества.

Московский клуб объявил о продлении контракта с букмекерской компанией до 2031 года. Стороны сотрудничают с 2020-го.

«Только в этом году благодаря активной поддержке «Фонбет» мы представили зрителям первый документальный сериал о клубе «Мама, мы – ЦСКА!», рассказав честную и искреннюю истории о жизни ЦСКА, организовали выдающийся гала-матч с участием мировых футбольных звезд Фонбет Первый Еврокубок в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА.

Всего же за пять лет сотрудничества были сделаны десятки разных проектов, направленных на популяризацию нашего клуба» – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Главный фаворит ЛЧ редко берет титул. «Сити» был первым 6 раз, в «ПСЖ» никогда не верили