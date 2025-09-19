ЦСКА будет получать 800 млн рублей за сезон по новому контракту с «Фонбетом» («РБ Бизнес»)

Стала известна сумма контракта ЦСКА с букмекерской компанией «Фонбет».

18 сентября московский клуб объявил о продлении контракта с букмекером до 2031 года. Стороны сотрудничают с 2020-го.

По данным «РБ Бизнес», стоимость соглашения – 800 миллионов рублей за сезон. Еще до 100 млн рублей в год «Фонбет» будет тратить на маркетинговые активности, сопутствующие контракту.

Предыдущий контракт ЦСКА с «Фонбетом» оценивался в 200 миллионов рублей за сезон.