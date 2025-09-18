Правительство поддержало введение штрафов за прием ставок у лиц из реестра самозапрета

Правительство РФ поддержало законопроект о штрафах за прием ставок у людей с установленным самозапретом на азартные игры.

Согласно законопроекту , за прием ставок от такого игрока на должностное лицо будет накладываться штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей, на компанию – от 50 до 100 тысяч.

В Правительстве поддержали инициативу, но отметили, что она не в полной мере соотносятся с положениями законопроекта о самозапрете на азартные игры, в связи с чем нуждается в корректировке.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», – говорится в отзыве Правительства.

Напомним, в конце мая Госдума одобрила законопроект о самоограничении от азартных игр в первом чтении. Россияне смогут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх на срок от 12 месяцев через портал Госуслуг.

