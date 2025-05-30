Букмекеров будут штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей за прием ставок у лиц из реестра самозапрета

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за прием ставок у людей с установленным самозапретом на азартные игры.

За прием ставок от такого игрока на должностное лицо будет накладываться штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей, на компанию – от 50 до 100 тысяч.

Ранее Госдума одобрила законопроект о самоограничении от азартных игр в первом чтении.

Россияне смогут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх на срок от 12 месяцев. Подача заявлений будет происходить через портал Госуслуг, отозвать самозапрет не получится.

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