Слот обошел Аморима и вошел в топ-5 фаворитов на следующую отставку в АПЛ

Арне Слот вошел в топ-5 фаворитов на следующее увольнение в АПЛ.

В субботу «Ливерпуль» проиграл «Брентфорду» (2:3) в 9-м туре Премьер-лиги. Это поражение стало для мерсисайдцев четвертым подряд в чемпионате. На данный момент клуб с 15 очками занимает шестое место в таблице.

Коэффициент на увольнение Слота упал со 100.00 до 8.00. Сейчас отставка тренера «Ливерпуля» вероятнее увольнений Скотта Паркера из «Бернли» (15.00), Рубена Аморима из «МЮ» (17.00) и Оливера Гласнера из «Кристал Пэлас» (21.00).

Вот настолько Карпину сложно против Семака